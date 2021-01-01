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Intel Core i7 11390H против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i7 11390H
VS
AMD Ryzen 7 3700U
Intel Core i7 11390H
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 11390H
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 808 баллов
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11390H +41%
4124
Ryzen 7 3700U
2921

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11390H и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 июня 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen+
Номер модели i7-11390H -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.9-3.4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29-34x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 10
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11390H +2%
1.69 терафлопс
Ryzen 7 3700U
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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