Intel Core i7 11390H против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 881 балл
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
918
Cinebench R23 (многоядерный)
4092
Passmark CPU (одноядерный)
2141
Passmark CPU (многоядерный)
8480
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11390H +69%
1502
890
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11390H +20%
4124
3438
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 июня 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-11390H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.9-3.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29-34x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 10
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|10
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11390H
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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