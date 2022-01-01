Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.