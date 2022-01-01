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Intel Core i7 11390H против AMD Ryzen 9 6900HS

Intel Core i7 11390H
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Intel Core i7 11390H
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and 11390H
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11390H
6392
Ryzen 9 6900HS +84%
11759
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11390H и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 июня 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake-H35 Rembrandt
Номер модели i7-11390H -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.9-3.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29-34x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11390H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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3. Core i7 11390H или Core i7 11800H
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6. Ryzen 9 6900HS или M1 Max
7. Ryzen 9 6900HS или Ryzen 7 5800X
8. Ryzen 9 6900HS или Core i7 12700H
9. Ryzen 9 6900HS или Ryzen 9 5900HS
10. Ryzen 9 6900HS или Core i9 12900K

Комментарии

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