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Intel Core i7 11390H против Apple M1

Intel Core i7 11390H
VS
Apple M1
Intel Core i7 11390H
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11390H
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 1.69 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11390H
н/д
Apple M1
15458
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11390H
1631
Apple M1 +8%
1768
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11390H
5433
Apple M1 +43%
7790

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11390H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 21 июня 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11390H -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 2.9-3.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29-34x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11390H
1.69 терафлопс
Apple M1 +54%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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