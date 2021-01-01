Intel Core i7 11390H против Apple M1 Pro
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 1.69 терафлопс
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 14% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1494 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
12346
Geekbench 5 (одноядерный)
1502
M1 Pro +18%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
4124
M1 Pro +210%
12785
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|21 июня 2021
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|-
|Номер модели
|i7-11390H
|-
|Сокет
|BGA-1449
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|10
|Частота
|2.9-3.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|29-34x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|2048
|TMUs
|48
|128
|ROPs
|24
|64
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11390H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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