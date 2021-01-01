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Intel Core i7 11390H против i5 1030NG7

Intel Core i7 11390H
VS
Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i7 11390H
Intel Core i5 1030NG7

Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030NG7 and 11390H
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 1096 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 71% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 10 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11390H и i5 1030NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 июня 2021 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Ice Lake Y
Номер модели i7-11390H i5-1030NG7
Сокет BGA-1449 BGA-1377
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Plus Graphics G7 (64 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.9-3.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29-34x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 64
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11390H
1.69 терафлопс
Core i5 1030NG7
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H Сайт Intel Core i5 1030NG7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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9. Intel Core i5 1030NG7 или Intel Core i5 1038NG7
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Комментарии

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