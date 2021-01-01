Intel Core i7 11390H против i5 1035G1
Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 1035G1 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 39% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 1105 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 57% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1098
Cinebench R23 (многоядерный)
4300
Passmark CPU (одноядерный)
2365
Passmark CPU (многоядерный)
7944
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11390H +33%
1502
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11390H +27%
4124
3235
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 июня 2021
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-11390H
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.9-3.4 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29-34x
|10x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics G1
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11390H
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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