Главная > Сравнения CPU > Core i7 11390H vs Core i5 8265U

Intel Core i7 11390H против i5 8265U

Intel Core i7 11390H
VS
Intel Core i5 8265U
Intel Core i7 11390H
Intel Core i5 8265U

Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8265U and 11390H
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 925 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 57% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11390H +47%
4124
Core i5 8265U
2808

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11390H и i5 8265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 июня 2021 28 августа 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-11390H i5-8265U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.9-3.4 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29-34x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11390H +345%
1.69 терафлопс
Core i5 8265U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H Сайт Intel Core i5 8265U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или i7 11390H
2. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i7 11390H
3. AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i7 11390H
4. Intel Core i7 11370H или i7 11390H
5. Apple M1 или Intel Core i7 11390H
6. AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 8265U
7. Intel Core i7 1165G7 или i5 8265U
8. Intel Core i7 10510U или i5 8265U
9. AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i5 8265U
10. Intel Core i5 1035G7 или i5 8265U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 8265U или i7 11390H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры