Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.