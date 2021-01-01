Intel Core i7 11390H против i7 1068NG7
Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 1267 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- На 20% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1256
Cinebench R23 (многоядерный)
4621
Passmark CPU (одноядерный)
2526
Passmark CPU (многоядерный)
10307
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11390H +18%
1502
1268
Geekbench 5 (многоядерный)
4124
Core i7 1068NG7 +15%
4748
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 июня 2021
|1 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Ice Lake U
|Номер модели
|i7-11390H
|i7-1068NG7
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1344
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.9-3.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29-34x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11390H
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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