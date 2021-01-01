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Intel Core i7 11390H против i7 10710U

Intel Core i7 11390H
VS
Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 11390H
Intel Core i7 10710U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц или i7 10710U с 6-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10710U and 11390H
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 1070 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 57% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11390H и i7 10710U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 июня 2021 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Comet Lake
Номер модели i7-11390H i7-10710U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.9-3.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29-34x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11390H +345%
1.69 терафлопс
Core i7 10710U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H Сайт Intel Core i7 10710U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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