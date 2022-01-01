Intel Core i7 11390H против i7 11375H
Что лучше: Intel Core i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11390H +1%
1611
1591
Cinebench R23 (многоядерный)
6418
Core i7 11375H +5%
6715
Passmark CPU (одноядерный)
3041
Core i7 11375H +2%
3105
Passmark CPU (многоядерный)
10876
Core i7 11375H +14%
12374
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11390H +4%
1584
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
5146
Core i7 11375H +2%
5272
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 июня 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake-H35
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-11390H
|i7-11375H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.9-3.4 ГГц
|3.0-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29-34x
|30-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics 96EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11390H
|Сайт Intel Core i7 11375H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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