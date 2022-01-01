Intel Core i7 11600H против AMD Ryzen 5 6600HS
Что лучше: Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 6600HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i7 11600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1475
Cinebench R23 (многоядерный)
10450
Passmark CPU (одноядерный)
3133
Passmark CPU (многоядерный)
15826
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11600H +3%
1510
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
6130
Ryzen 5 6600HS +20%
7335
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 июня 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake-H45
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-11600H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5-2.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25-29x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|16
|Вычислительные блоки
|32
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11600H
|Сайт AMD Ryzen 5 6600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1