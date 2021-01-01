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Intel Core i7 11600H против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i7 11600H
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i7 11600H
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 11600H
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 44% ниже чем у Core i7 11600H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11600H +18%
1518
Ryzen 7 5700U
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11600H и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 июня 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i7-11600H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5-2.9 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-29x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11600H
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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7. AMD Ryzen 7 5700U или AMD Ryzen 5 5600U

Комментарии

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