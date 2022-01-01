Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.