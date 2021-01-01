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Intel Core i7 11600H против Apple M1

Intel Core i7 11600H
VS
Apple M1
Intel Core i7 11600H
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11600H
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.46 терафлопс
  • На 69% ниже чем у Core i7 11600H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11600H +22%
9581
Apple M1
7832
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11600H
н/д
Apple M1
15458
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11600H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 июня 2021 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-11600H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.5-2.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25-29x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11600H
0.46 терафлопс
Apple M1 +465%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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3. Core i7 1065G7 или Apple M1
4. Core i5 10300H или Apple M1
5. Core i5 1135G7 или Apple M1
6. Ryzen 7 5800H или Apple M1
7. Core i5 8250U или Apple M1

Комментарии

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