Главная > Сравнения CPU > Core i7 11600H vs Core i5 12450H

Intel Core i7 11600H против i5 12450H

Intel Core i7 11600H
VS
Intel Core i5 12450H
Intel Core i7 11600H
Intel Core i5 12450H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12450H and 11600H
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11600H
15969
Core i5 12450H +23%
19693
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11600H и i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 июня 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake-H45 Alder Lake-H
Номер модели i7-11600H i5-12450H
Сокет BGA-1787 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics (48EU)

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 12
Частота 2.5-2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-29x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 32 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11600H
0.742 терафлопс
Core i5 12450H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 11600H vs Core i7 10750H
2. Core i7 11600H vs Core i7 1165G7
3. Core i7 11600H vs Core i7 11800H
4. Core i7 11600H vs Ryzen 5 5600H
5. Core i7 11600H vs Core i7 11370H
6. Core i5 12450H vs Ryzen 7 5800H
7. Core i5 12450H vs Ryzen 5 5600H
8. Core i5 12450H vs Core i9 11900H
9. Core i5 12450H vs Ryzen 7 6800H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12450H или i7 11600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры