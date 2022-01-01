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Intel Core i7 11600H против i5 12600HX

Intel Core i7 11600H
VS
Intel Core i5 12600HX
Intel Core i7 11600H
Intel Core i5 12600HX

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или i5 12600HX с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600HX and 11600H
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • На 18% ниже чем у Core i5 12600HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1445 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11600H и i5 12600HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 июня 2021 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake-H45 Alder Lake-HX
Номер модели i7-11600H i5-12600HX
Сокет BGA-1787 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 16
Частота 2.5-2.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-29x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 11600H
0.742 терафлопс
Core i5 12600HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H Сайт Intel Core i5 12600HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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