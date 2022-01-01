Intel Core i7 11600H против i5 12600HX
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или i5 12600HX с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
- На 18% ниже чем у Core i5 12600HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1445 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
10486
Passmark CPU (одноядерный)
3173
Passmark CPU (многоядерный)
15996
Geekbench 5 (одноядерный)
1437
Core i5 12600HX +12%
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
5866
Core i5 12600HX +36%
7957
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 июня 2021
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake-H45
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i7-11600H
|i5-12600HX
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.5-2.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25-29x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11600H
|Сайт Intel Core i5 12600HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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