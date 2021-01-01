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Intel Core i7 11600H против i7 10750H

Intel Core i7 11600H
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 11600H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 11600H
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1478 и 1209 баллов
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11600H и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 июня 2021 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-H
Номер модели i7-11600H i7-10750H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5-2.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-29x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11600H +95%
0.742 терафлопс
Core i7 10750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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