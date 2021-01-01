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Intel Core i7 11600H против i7 11370H

Intel Core i7 11600H
VS
Intel Core i7 11370H
Intel Core i7 11600H
Intel Core i7 11370H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 11600H на 2.5-2.9 ГГц или i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11370H and 11600H
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96: 1.69 vs 0.46 терафлопс
  • На 22% ниже чем у Core i7 11600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11600H и i7 11370H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 июня 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake H35
Номер модели i7-11600H i7-11370H
Сокет BGA-1787 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5-2.9 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25-29x 30-33x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics 96
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11600H
0.46 терафлопс
Core i7 11370H +267%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H Сайт Intel Core i7 11370H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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