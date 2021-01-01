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Intel Core i7 1160G7 против AMD Ryzen 3 5400U

Intel Core i7 1160G7
VS
AMD Ryzen 3 5400U
Intel Core i7 1160G7
AMD Ryzen 3 5400U

Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5400U and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1403 и 891 балл
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +32%
4794
Ryzen 3 5400U
3643

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и AMD Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 3
Номер модели i7-1160G7 -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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