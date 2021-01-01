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Intel Core i7 1160G7 против AMD Ryzen 5 2500U

Intel Core i7 1160G7
VS
AMD Ryzen 5 2500U
Intel Core i7 1160G7
AMD Ryzen 5 2500U

Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 2500U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2500U and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1390 и 787 баллов
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.13 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +12%
3201
Ryzen 5 2500U
2846
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1160G7 +53%
2787
Ryzen 5 2500U
1823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1160G7 +59%
10389
Ryzen 5 2500U
6547
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +76%
4770
Ryzen 5 2500U
2705
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и AMD Ryzen 5 2500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 26 октября 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen
Номер модели i7-1160G7 -
Сокет BGA-1598 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-21x 20x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1160G7 +50%
1.69 терафлопс
Ryzen 5 2500U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт AMD Ryzen 5 2500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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