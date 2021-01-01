Intel Core i7 1160G7 против AMD Ryzen 5 2500U
Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 2500U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1390 и 787 баллов
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.13 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +47%
1164
793
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +12%
3201
2846
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1160G7 +53%
2787
1823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1160G7 +59%
10389
6547
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +77%
1384
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +76%
4770
2705
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|26 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen
|Номер модели
|i7-1160G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-21x
|20x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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