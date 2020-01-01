Intel Core i7 1160G7 против AMD Ryzen 7 4800HS
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1160G7 на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 4800HS с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 74% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 9 vs 35 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
482
Cinebench R20 (многоядерный)
4124
Passmark CPU (одноядерный)
2606
Passmark CPU (многоядерный)
18589
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +24%
1461
1179
Geekbench 5 (многоядерный)
4463
Ryzen 7 4800HS +68%
7515
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1160G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.2 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|29x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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