Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 PRO 5850U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.