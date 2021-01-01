Intel Core i7 1160G7 против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
- На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1409 баллов
- На 7% ниже чем у Core i7 1160G7 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +22%
501
412
Cinebench R20 (многоядерный)
1777
Apple M1 +20%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2831
Apple M1 +33%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
11122
Apple M1 +37%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1411
Apple M1 +25%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
4843
Apple M1 +58%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-1160G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|9-21x
|0x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1