Intel Core i7 1160G7 против i5 10200H
Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
- На 67% ниже чем у Core i5 10200H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1395 и 1089 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1155
Cinebench R23 (многоядерный)
3188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1160G7 +14%
2782
2433
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1160G7 +29%
10774
8364
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +28%
1380
1077
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +22%
4781
3919
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-1160G7
|i5-10200H
|Сокет
|BGA-1598
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-21x
|24x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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