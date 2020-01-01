Intel Core i7 1160G7 против i5 1030G7
Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +37%
1450
1062
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +61%
4469
2781
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1160G7
|i5-1030G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Plus Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|0.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|12x
|-
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-4267
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Сайт Intel Core i5 1030G7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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