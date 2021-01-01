Главная > Сравнения CPU > Core i7 1160G7 vs Core i5 10310U

Intel Core i7 1160G7 против i5 10310U

Intel Core i7 1160G7
VS
Intel Core i5 10310U
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i5 10310U

Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10310U and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 40% ниже чем у Core i5 10310U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1403 и 977 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и i5 10310U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 13 мая 2020
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Comet Lake-U
Номер модели i7-1160G7 i5-10310U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.1 ГГц 0.8-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 22x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт Intel Core i5 10310U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1160G7 vs Intel Core i7 1065G7
2. Intel Core i7 1160G7 vs Intel Core i7 1165G7
3. Intel Core i7 1160G7 vs Intel Core i7 1185G7
4. Intel Core i7 1160G7 vs Intel Core i5 1140G7
5. Intel Core i7 1160G7 vs Intel Core i5 1030G7
6. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 10300H
7. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 10210U
8. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 1035G1
9. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 10400H
10. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i7 10810U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10310U или i7 1160G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях