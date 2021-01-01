Intel Core i7 1160G7 против i5 10400H
Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10400H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- На 67% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1403 и 1151 балл
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
422
Cinebench R20 (многоядерный)
3157
Passmark CPU (одноядерный)
2710
Passmark CPU (многоядерный)
8824
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +22%
1399
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +43%
4794
3343
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1160G7
|i5-10400H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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