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Intel Core i7 1160G7 против Intel Core i5 11300H

Intel Core i7 1160G7
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i5 11300H

Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 1.41 терафлопс
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и Intel Core i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake H35
Номер модели i7-1160G7 i5-11300H
Сокет BGA-1598 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.1 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-21x 26-31x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1160G7 +20%
1.69 терафлопс
Intel Core i5 11300H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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