Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.