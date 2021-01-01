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Intel Core i7 1160G7 против i5 11400H

Intel Core i7 1160G7
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake
Номер модели i7-1160G7 i5-11400H
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.9-2.1 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 22x
Скорость шины 2 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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