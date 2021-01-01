Intel Core i7 1160G7 против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1353 и 907 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Cinebench R20 (многоядерный)
1363
Passmark CPU (одноядерный)
2152
Passmark CPU (многоядерный)
6136
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +49%
1371
919
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +83%
4345
2373
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|28 августа 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-1160G7
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|16x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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