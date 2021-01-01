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Intel Core i7 1160G7 против i5 8300H

Intel Core i7 1160G7
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i5 8300H

Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 8300H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1353 и 1008 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1160G7 +36%
1371
Core i5 8300H
1009
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1160G7 +20%
4345
Core i5 8300H
3629

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Coffee Lake
Номер модели i7-1160G7 i5-8300H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 23x
Скорость шины 2 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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