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Intel Core i7 1160G7 против i7 11375H

Intel Core i7 1160G7
VS
Intel Core i7 11375H
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i7 11375H

Что лучше: Intel Core i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i7 11375H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11375H and 1160G7
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • На 57% ниже чем у Core i7 11375H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11375H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1536 и 1395 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1160G7
3188
Core i7 11375H +109%
6659
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1160G7
10774
Core i7 11375H +17%
12590
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1160G7 и i7 11375H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake H35
Номер модели i7-1160G7 i7-11375H
Сокет BGA-1598 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.1 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-21x 30-30x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1160G7
1.69 терафлопс
Core i7 11375H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7 Сайт Intel Core i7 11375H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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