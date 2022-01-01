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Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i7 1165G7
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 92% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 740 баллов
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • На 11% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +208%
6100
Ryzen 3 3250U
1983
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +55%
2890
Ryzen 3 3250U
1863
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +168%
10706
Ryzen 3 3250U
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +185%
4484
Ryzen 3 3250U
1575
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i7-1165G7 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.2-2.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 3
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 12
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 3
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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