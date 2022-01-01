Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 92% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 740 баллов
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- На 11% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +80%
1511
840
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +208%
6100
1983
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +55%
2890
1863
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +168%
10706
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +92%
1429
744
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +185%
4484
1575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen+
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.94 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 3
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|12
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|3
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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