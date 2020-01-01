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Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +19%
3180
Ryzen 3 3300X
2671
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +1%
12766
Ryzen 3 3300X
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +18%
1512
Ryzen 3 3300X
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4978
Ryzen 3 3300X +11%
5528

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 21 апреля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1165G7 -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 38x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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