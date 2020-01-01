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Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 4600G

Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7
2483
Ryzen 5 4600G +35%
3351
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +19%
3180
Ryzen 5 4600G
2677
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
12766
Ryzen 5 4600G +33%
16995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i7-1165G7 -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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