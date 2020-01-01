Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 77% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +35%
498
369
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Ryzen 5 2600 +8%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +42%
3180
2244
Passmark CPU (многоядерный)
12766
Ryzen 5 2600 +3%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +54%
1512
980
Geekbench 5 (многоядерный)
4978
Ryzen 5 2600 +9%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen+
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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