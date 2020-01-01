Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 27% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.7 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +40%
498
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +70%
2483
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +59%
3180
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +80%
12766
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +145%
1512
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +87%
4978
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen+
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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Конкуренты
- Ryzen 7 4800HS или Core i7 1165G7
- Ryzen 5 4500U или Core i7 1165G7
- Ryzen 7 4800U или Core i7 1165G7
- Core i7 10710U или Core i7 1165G7
- Core i7 1060G7 или Core i7 1165G7
- Core i5 10300H или Ryzen 5 3500U
- Core i5 1035G4 или Ryzen 5 3500U
- Core i5 1035G1 или Ryzen 5 3500U
- Ryzen 5 4600U или Ryzen 5 3500U
- Ryzen 3 3200G или Ryzen 5 3500U