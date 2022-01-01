Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 5625U
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 5625U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
6048
Passmark CPU (одноядерный)
2861
Ryzen 5 5625U +6%
3031
Passmark CPU (многоядерный)
10575
Ryzen 5 5625U +42%
14988
Geekbench 5 (одноядерный)
1408
1410
Geekbench 5 (многоядерный)
4440
Ryzen 5 5625U +27%
5651
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Barcelo
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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