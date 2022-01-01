Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 1203 балла
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +20%
1511
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
6100
Ryzen 5 Pro 4650G +53%
9304
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +8%
2890
2683
Passmark CPU (многоядерный)
10706
Ryzen 5 Pro 4650G +54%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +19%
1429
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
4484
Ryzen 5 Pro 4650G +47%
6570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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