Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 7 2700X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 86% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +22%
498
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Ryzen 7 2700X +57%
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +32%
3180
2402
Passmark CPU (многоядерный)
12766
Ryzen 7 2700X +36%
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +43%
1512
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
4978
Ryzen 7 2700X +37%
6815
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen+
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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