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Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 7 7840U

Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 7 7840U
Intel Core i7 1165G7
AMD Ryzen 7 7840U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 7840U с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7840U and 1165G7
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840U
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1920 и 1426 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1501
Ryzen 7 7840U +21%
1810
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7
6020
Ryzen 7 7840U +145%
14737
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1422
Ryzen 7 7840U +34%
1912
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4345
Ryzen 7 7840U +137%
10309
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 7 7840U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 3 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i7-1165G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 1.2-2.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15-30 Вт
Сокет BGA-1449 FP8
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon 780M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2700 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7840U
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 7 7840U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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