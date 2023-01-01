Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 7 7840U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 7 7840U с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840U
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1920 и 1426 баллов
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1501
Ryzen 7 7840U +21%
1810
Cinebench R23 (многоядерный)
6020
Ryzen 7 7840U +145%
14737
Passmark CPU (одноядерный)
2837
Passmark CPU (многоядерный)
10367
Geekbench 5 (одноядерный)
1422
Ryzen 7 7840U +34%
1912
Geekbench 5 (многоядерный)
4345
Ryzen 7 7840U +137%
10309
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|3 мая 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|33x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15-30 Вт
|Сокет
|BGA-1449
|FP8
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon 780M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2700 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 7 7840U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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