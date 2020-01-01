Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 9 3900XT
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 86% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Ryzen 9 3900XT +5%
523
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Ryzen 9 3900XT +197%
7379
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +14%
3180
2787
Passmark CPU (многоядерный)
12766
Ryzen 9 3900XT +156%
32667
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +15%
1512
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
4978
Ryzen 9 3900XT +149%
12392
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|499 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|24
|Частота
|2.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|38x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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