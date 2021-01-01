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Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i7 1165G7
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 73% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 28 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 1539 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7
2261
Ryzen 9 5950X +354%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7
2933
Ryzen 9 5950X +20%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
10598
Ryzen 9 5950X +339%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1566
Ryzen 9 5950X +10%
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
5284
Ryzen 9 5950X +226%
17204

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 426 долларов 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i7-1165G7 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Нет

Производительность

Количество ядер 4 16
Количество потоков 8 32
Частота 1.2-2.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 34x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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