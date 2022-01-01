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Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i7 1165G7
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 6900HX пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.69 терафлопс
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1616 и 1437 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4638
Ryzen 9 6900HX +117%
10073
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Rembrandt
Номер модели i7-1165G7 -
Сокет BGA-1449 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.2-2.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Ryzen 9 6900HX +118%
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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