Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 6900HX пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.69 терафлопс
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1616 и 1437 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
6067
Passmark CPU (одноядерный)
2877
Passmark CPU (многоядерный)
10543
Geekbench 5 (одноядерный)
1437
Ryzen 9 6900HX +12%
1613
Geekbench 5 (многоядерный)
4638
Ryzen 9 6900HX +117%
10073
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|33x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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