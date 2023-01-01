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Intel Core i7 1165G7 против Apple M2 Max

Intel Core i7 1165G7
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 1165G7
Apple M2 Max

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1165G7
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1426 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1495
M2 Max +11%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7
6032
M2 Max +150%
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7
2847
M2 Max +46%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
10422
M2 Max +152%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1417
M2 Max +41%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4336
M2 Max +245%
14979
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 сентября 2020 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake Apple M2
Номер модели i7-1165G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 1.2-2.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12-28x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 4864
TMUs 48 304
ROPs 24 152
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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