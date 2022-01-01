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Intel Core i7 1165G7 против Celeron 6305

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Celeron 6305
Intel Core i7 1165G7
Intel Celeron 6305

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 625 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • На 46% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +133%
2890
Celeron 6305
1239
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +381%
10706
Celeron 6305
2227
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +128%
1429
Celeron 6305
626
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +287%
4484
Celeron 6305
1158
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake
Номер модели i7-1165G7 6305
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 1.2-2.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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