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Intel Core i7 1165G7 против Celeron N4020

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Celeron N4020
Intel Core i7 1165G7
Intel Celeron N4020

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или Celeron N4020 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 468 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 79% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +230%
1511
Celeron N4020
458
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +676%
6100
Celeron N4020
786
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +146%
2890
Celeron N4020
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +578%
10706
Celeron N4020
1578
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +205%
1429
Celeron N4020
468
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +420%
4484
Celeron N4020
863
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Gemini Lake Refresh
Номер модели i7-1165G7 N4020
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 1.2-2.8 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12-28x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 768 96
TMUs 48 12
ROPs 24 2
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Celeron N4020
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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